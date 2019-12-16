Metin Hara'nın avukatından açıklama geldi: Kendini doktor olarak tanıtmış değildir - Son Dakika
Son Dakika Magazin Metin Hara'nın avukatından açıklama geldi: Kendini doktor olarak tanıtmış değildir - Son Dakika Magazin

Metin Hara'nın avukatından açıklama geldi: Kendini doktor olarak tanıtmış değildir

6 saat önce

İşte o açıklama...Müvekkil Metin Hara'nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz.

Metin Hara'nın avukatından açıklama geldi: Kendini doktor olarak tanıtmış değildir, System.String[]

İşte o açıklama…


Müvekkil Metin Hara'nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz.


Zira konu  toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötüniyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir.


Evvela belirtilmesi gereken husus, müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist unvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır.


2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahküm eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır.  Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu hususlar kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.

Metin Hara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:23 
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