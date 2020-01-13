Metin Şentürk'ün acı günü - Son Dakika
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Metin Şentürk'ün acı günü

7 saat önce

UZUN süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Şentürk'ün acı günü, System.String[]
UZUN süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Metin Şentürk kabul etti. Metin Şentürk'ü acı gününde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şükrü Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından  Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şükrü Şentürk geçen  Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.


- İstanbul
Metin Şentürk, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:11 Kaynak: DHA
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