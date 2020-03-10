Metin Topuz'a 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Metin Topuz'a 15 yıla kadar hapis talebi

7 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Metin Topuz'a 15 yıla kadar hapis talebi, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şüpheli Metin Topuz'un "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.  Topuz hakkında  "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve " Gizliliği ihlal etme" suçlarından ise beraat istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirilirken; avukatları ve yakınları da hazır bulundu. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier de duruşmayı izledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, istinabe yoluyla ifadesinin alınması istenen tanık Feyyaz Öztürk'e ulaşılamadığını yargılamanın sürüncemede kalmaması için dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti. Savcı, daha sonra şüpheli Topuz hakkındaki 14 sayfalık mütalaasını okudu. Sanık Topuz'un firari savcı Zekeriya Öz ile Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Kazım Aksoy, Nazmi Ardıç, Yasin Topçu'nun aralarında bulunduğu emniyet görevlisi ve FETÖ'ye mensup kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu anlatılan mütalaada, sanığın ABD Başkonsolosluğu'nda DEA biriminde görev yaptığını belirttiği ancak FETÖ ile iltisaklı polislerle görevi kapsamında görüşmediği, görüşmelerinin örgütsel mahiyette olduğunun aşikar olduğu belirtildi. Sanık Topuz'un cep telefonundaki whatsapp yazışmalarının da örgütsel olduğu belirtilerek gizli tanık ifadeleriyle de sanığın FETÖ/ PDY organik bağı bulunan örgütün amacına hizmet eden örgüt mensubu olduğu ifade edildi. Mütalaada, sanık Metin Topuz'un bu nedenle "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Topuz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemlerinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğu ifade edilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

CASUSLUKTAN BERAAT İSTENDİ

Mütalaada ayrıca "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "Gizliliği ihlal etme" suçlarından ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat istendi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin ise devamını talep etti.

"SUÇSUZUM"

Sanık Metin Topuz ise "FETÖ örgütünün herhangi bir kurumu ve kişisiyle açıkça bağım tespit edilememiştir. Sözü geçen emniyet müdürleriyle görüşmelerim tercümanlık görevim nedeniyle olmuştur. O dönemde bu kişiler dışında 300'e yakın emniyet görevlisiyle binlerce görüşme yaptım. Suçsuzum" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek müvekkillerinin Amerika'dan döndükten bir hafta sonra gözaltına alındığını, örgüt üyesi olsaydı dönmeyeceğini, kaçma şüphesi olmadığını söyleyerek tahliyesini talep ettiler.

DURUŞMA 11 HAZİRAN'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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