Metrobüste yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da metrobüste vatandaşların çantalarından ve ceplerinden yankesicilik yöntemiyle değerli eşyalarını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs İstasyonu'nda vatandaşların çantalarını gözlediklerinden şüphelenilen 3 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin, Filipinler uyruklu M.U. isimli kadını sıkıştırarak çantasından cüzdanını aldıklarını tespit eden ekipler, suçüstü yaparak Y.D. (24), B.D. (22) ve N.A.'yı gözaltına aldı. Mağdur kadının cüzdanı, içerisindeki bin lira, 501 dolar ve 5 avro ile sahibine teslim edildi.

Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'deki farklı metrobüs istasyonlarında 26 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında 7 ayrı yankesicilik konusuna karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin yankesicilik yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs istasyonunda vatandaşları gözetleyen şüphelilerin, Filipinler uyruklu kadını takip ettikleri, turnikeler yakınında sıkıştırarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri yer alıyor.