Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı - Son Dakika
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Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

17.07.2026 10:50
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ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulunuldu. Perondaki diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı engellenirken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda 25 yaşındaki bir kadına gündüz vakti tecavüz girişiminde bulunuldu. Diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı yarıda kalırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

METRO PERONUNDA SALDIRI

Olay, Manhattan'daki Lexington Avenue–63rd Street metro istasyonunun Q treni peronunda meydana geldi. New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) verdiği bilgiye göre, 25 yaşındaki kadın trenden indikten sonra bir şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheli, kadını peronda yere iterek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Peronda bulunan diğer yolcuların olaya müdahale etmesi üzerine saldırgan girişimini yarıda bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Kadının hafif yaralandığı, ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı - Son Dakika
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