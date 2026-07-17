Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda 25 yaşındaki bir kadına gündüz vakti tecavüz girişiminde bulunuldu. Diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı yarıda kalırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

METRO PERONUNDA SALDIRI

Olay, Manhattan'daki Lexington Avenue–63rd Street metro istasyonunun Q treni peronunda meydana geldi. New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) verdiği bilgiye göre, 25 yaşındaki kadın trenden indikten sonra bir şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheli, kadını peronda yere iterek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Peronda bulunan diğer yolcuların olaya müdahale etmesi üzerine saldırgan girişimini yarıda bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Kadının hafif yaralandığı, ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği bildirildi.