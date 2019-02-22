AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül
, bazı basın organlarında Halkapınar
ile Otogar arasında yapılacak metro için hükümetin 30 bin lira bütçe ayırdığına ilişkin çıkan haberler üzerine "Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak." açıklamasında bulundu.
Şengül, yaptığı açıklamada, Halkapınar-Otogar metrosunun 2 milyar 334 milyon lira bedelle hayata geçecek büyük ve önemli bir yatırım olduğunu, proje kapsamında 40 adet de araç alımının planlandığını ifade etti. Hükümet
olarak Halkapınar-Otogar metrosunun hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Şengül, AK Parti'nin İzmir'e verdiği hiçbir sözü havada bırakmadığını bildirdi.
İzmirlinin şehir içi ulaşımda rahat etmesi ve araç trafiğinin de azalması için Halkapınar-Otogar metrosunun yapılmasının büyük önem taşıdığına değinen Şengül, şunları kaydetti:
"Hükümetimiz de bunun bilincinde. Metronun önünde herhangi bir engel yok. Metro projeleri, siyasi malzeme yapılacak ve üzerinden polemik oluşturulacak bir konu değil. Ama nedense İzmir'de tam tersi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'de kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışanlar, bugüne kadar metro konusunu sürekli gündeme taşıdı. Metro üzerinden İzmir'i aldatma yarışına girdiler. İzmirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun, metroyu onlarla buluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ankara
'daki Esenboğa Havalimanı
Raylı Sistem Hattı için ödenek 30 bin lira, İstanbul
'daki Yenikapı-İncirli- Sefaköy
Metro Hattı ile Konya
'daki Hafif Raylı Sistem Hattı için de ödenek 20 bin lira görünüyor. Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak."