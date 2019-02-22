Son Dakika Haberleri: Metronun Önünde Herhangi Bir Engel Yok"

Metronun Önünde Herhangi Bir Engel Yok"

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazı basın organlarında Halkapınar ile Otogar arasında yapılacak metro için hükümetin 30 bin lira bütçe ayırdığına ilişkin çıkan haberler üzerine "Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak.

Metronun Önünde Herhangi Bir Engel Yok
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazı basın organlarında Halkapınar ile Otogar arasında yapılacak metro için hükümetin 30 bin lira bütçe ayırdığına ilişkin çıkan haberler üzerine "Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak." açıklamasında bulundu.

Şengül, yaptığı açıklamada, Halkapınar-Otogar metrosunun 2 milyar 334 milyon lira bedelle hayata geçecek büyük ve önemli bir yatırım olduğunu, proje kapsamında 40 adet de araç alımının planlandığını ifade etti.

Hükümet olarak Halkapınar-Otogar metrosunun hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Şengül, AK Parti'nin İzmir'e verdiği hiçbir sözü havada bırakmadığını bildirdi.

İzmirlinin şehir içi ulaşımda rahat etmesi ve araç trafiğinin de azalması için Halkapınar-Otogar metrosunun yapılmasının büyük önem taşıdığına değinen Şengül, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz de bunun bilincinde. Metronun önünde herhangi bir engel yok. Metro projeleri, siyasi malzeme yapılacak ve üzerinden polemik oluşturulacak bir konu değil. Ama nedense İzmir'de tam tersi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'de kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışanlar, bugüne kadar metro konusunu sürekli gündeme taşıdı. Metro üzerinden İzmir'i aldatma yarışına girdiler. İzmirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun, metroyu onlarla buluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ankara'daki Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı için ödenek 30 bin lira, İstanbul'daki Yenikapı-İncirli- Sefaköy Metro Hattı ile Konya'daki Hafif Raylı Sistem Hattı için de ödenek 20 bin lira görünüyor. Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:52 Kaynak: AA

AK Parti, Halkapınar, İzmir, Güncel
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