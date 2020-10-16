Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın - Son Dakika

Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın

16.10.2020 17:13

Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için 2019 yılından beri gerçekleştirilen hummalı çalışmalar, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi'ne İstanbul'da rekor getirdi.

Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın

İSTANBUL - Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için 2019 yılından beri gerçekleştirilen hummalı çalışmalar, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi'ne İstanbul'da rekor getirdi. Kayıtlara göre İstanbul genelinde en çok metruk bina yıkan ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi'nin söz konusu çalışmaları, diğer belediyelere de örnek oldu.

İlçe genelinde hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike oluşturan metruk yapılar ile ilgili sürekli bir çalışma modeli geliştiren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 1 yıl içerisinde hatırı sayılır sayıda metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bürokratik yazışmalar, teknik zorlukların yanı sıra öngörülemeyen pek çok problemle karşılan personelin özverili çalışması sonucu 2019 yılı Mart ayından bu yana ilçede toplam 107 metruk bina yıkıldı.

Süreç nasıl işliyor?

Kartal Belediyesi; hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımlarını gerçekleştiriyor. 6306 sayılı yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen; ancak yasal süre içinde sahipleri tarafından yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Binaların yüksek ve büyük olması durumunda ise yıkımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istenerek yapılıyor. Sahipleri tarafından ilgisizlik sonucu metruk hale gelmiş yapılar için de uzun bir yazışma süreci gerçekleştiren ekipler, gerekli yasal süreyi bekleyerek mal sahiplerine ya da yasal temsilcilerine yapılan resmi tebligatların ardından yıkım sürecini başlatıyor. Çevre halkının şikayetçi olduğu ve başta uyuşturucu madde kullananlar olmak üzere yasadışı işlerin mekanı haline gelen metruk binaların yıkımlarının tamamlanmasının ardından, yıkım ücreti için yapıların tapularına şerh konuluyor.

Önce can güvenliği

Metruk binaların yıkımından önce zabıta memurları ve ekipler binaların içini, en ince ayrıntısına kadar kontrol ederek yıkım sırasında içeride her hangi bir canlının kalmamasını sağlıyor. Başta kedi, köpek olmak üzere kuşlar için de binalar köşe bucak kontrol ediliyor. Çocuklar için de büyük risk oluşturan binalar birkaç kez yapılan bu kontrollerin ardından dakikalar içinde yerle bir ediliyor ve bulunduğu alan risksiz hale getiriliyor. Yıkımlar sırasında gerekirse yaya veya araç trafiği durdurulurken çıkan tozun asgari düzeyde kalması için yıkım alanına özel bir araçla sürekli olarak tazyikli su sıkılıyor.

Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, İstanbul, Kartal, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı! Operasyon anı kamerada Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü 24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü         
17:21
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı         
17:07
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı         
16:14
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 17:56:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk bina yıkım rekoru Kartal'ın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei