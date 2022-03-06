MEVKA'nın hazırladığı "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman'da açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

MEVKA'nın hazırladığı "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman'da açıklandı

06.03.2022 16:53
MEVKA'nın hazırladığı "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman'da açıklandı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), tarafından Karaman bölgesi için hazırlanan "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman Elma Sektörü İstişare Toplantısı'nda ele alındı.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), tarafından Karaman bölgesi için hazırlanan "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman Elma Sektörü İstişare Toplantısı'nda ele alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Karaman İl Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karamanın son yıllarda yakaladığı ivmeyle gıda ve tarım alanında da söz sahibi iller arasında yer aldığını söyledi.

Şehrin, elma sektöründe pek çok açıdan ülkede ilk sıralarda yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Veriler incelendiğinde gerek şehrimizin gerekse de ülkemizin bu denli üretim kapasitesine sahip olmasına karşın ihracat noktasında istediği geliri elde edemediği de görülmektedir. Bu durum, sektörün üretim ve ihracat açısından ayrıntılı olarak incelenmesi ve yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği gerçeğini de ortaya koymaktadır. Tam da bu noktada, Mevlana Kalkınma Ajansımız tarafından ayrıntılı olarak ele alınan ve sektör temsilcileri ile paylaşılan Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu'nun üretici ve ihracatçı firmalarımıza büyük katkılar sunacağına inancım tamdır."

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde, bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Bostancı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu amaçtan hareketle Ajansımız tarafından hazırlanan Elma Hedef Pazar Araştırması Raporu'nda da elma sektörü ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, sektörün genel durumu analiz edilerek ihracat odaklı bir yaklaşımla yeni pazarlar bulmaya yönelik bir çalışma ortaya konulmuştur. Gerek ajansımız tarafından hazırlanan rapora, gerekse de elma sektörü ile ilgili istatistiki verilere baktığımızda Karaman ilimizin, üretim alanları, sahip olduğu ağaç sayısı ve elde edilen toplam elma üretimi bakımından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer aldığını görüyoruz. Elma üretiminde Dünya genelinde 4. sırada yer almaktayız. Ülkemize baktığımızda ise iç pazar ihtiyacını karşıladıktan sonra önemli bir miktarda üretim fazlalığı olduğunu görüyoruz. Ancak, ülkemiz buna rağmen üretiminin ancak yüzde 5'ini ihraç edebilmektedir."

Bostancıoğlu son olarak üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılmasına yönelik olarak yapılacak istişarelerin sektör adına olumlu katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk, MÜSİAD Karaman Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, elma üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM Projesi açıklaması ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM Projesi açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Araştırma, mevlana, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEVKA'nın hazırladığı 'Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu' Karaman'da açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: MEVKA'nın hazırladığı "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman'da açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement