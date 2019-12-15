Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikler kapsamında Konya'ya gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Müdürü, tasavvuf tarihi araştırmacısı ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Mesnevi Sohbetleri"nin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 50 yıldır Mevlana'yı anma törenlerine katılan İnançer'in, tasavvufi konularda çeşitli makale ve kitaplarını, etkinliklerin 8'inci gününde Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen imza gününe katılarak okurları için imzaladığı kaydedildi.