Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'inci yılında törenlerle anılıyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin ilk gününde "İrfan Vakti" yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şeb-i Arus Etkinlikleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, insan sevgisini merkeze alan gönül insanı Hazreti Mevlana'yı 748. Vuslat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andı.

Hazreti Pir'in akıl ve kalbin beraberliğinde gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayaladığına işaret eden Özkan, "O'nun yorumları, tevhidi ve kainattaki nizamı zihinlere nakşetmektedir. Hazreti Mevlana; sanat, zarafet ve edebiyatta derin tesirler bırakmıştır. Aynı zamanda medeniyetimizin ahlak anlayışını en veciz bir şekilde ifade etmiştir. Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. Bu kaynak, Anadolu'dan Rumeli'ye uzanan manevi bir silsile ile irfan yolunu oluşturmuştur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hazreti Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü güneşinin Konya'dan doğup, Doğu'nun ve Batı'nın bütün iklimlerini yüz yıllardır aydınlattığını kaydetti.

"İrfan Vakti" temasıyla düzenlenen törende, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın Tasavvuf Müziği Konseri'nin ardından Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı ve Yazar Ömer Tuğrul İnançer "Mesnevi Sohbeti" yaptı.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.