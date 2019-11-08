Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftası
Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'inde 'Peygamberimiz ve Aile' başlıklı konferansa, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal konuşmacı olarak katıldı.

Topal, Hz. Peygamber'in güzel ahlakı ve aileye verdiği önemi anlatarak, şöyle konuştu:

"Çağın bağımlılığı olan sosyal medyadan kendimizi ve çocuklarımızı koruyarak onlarla daha çok vakit geçirmeliyiz. Bu şekilde İslam dininin en çok önem verdiği aile düzeni bozulmadan nesilden nesile geçer."

Konferansa, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların sonunda Kaymakam Çırak, Topal'a, toprak kahve takımı hediye etti.

Mustafa Topal, Pazaryeri, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:43:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]