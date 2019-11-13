Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi
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Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta 'Peygamberimiz ve Ailele' anlatıldı.

Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta 'Peygamberimiz ve Ailele' anlatıldı.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Müftüsü Mehmet Yaman, daire müdürleri, Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın konuşmacı olarak katıldığı ve 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konferans, Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere Valinin ödül vermesi ile program sona erdi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
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