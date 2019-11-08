Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla ihya edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi.

MEVLİT KANDİLİ'NDE EYÜP SULTAN CAMİİ DOLDU TAŞTI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camii vatandaşların akınına uğradı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde, Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim'i dinletisi yapıldı. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

Mevlit Kandili dolayısıyla camiye gelen vatandaşlar, bugünün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii de oldukları için huzur dolu olduklarını da belirtti.

ANKARA'DA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU

Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ankara'da vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camii'ne akın etti. Cami içinde önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlit Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.

MEVLİT KANDİLİ'NDE MEVLANA HAZRETLERİ TÜRBESİ VE CAMİLER DOLDU TAŞTI

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur'an-Kerim'i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.

ELAZIĞ'DA MEVLİT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU

Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Elazığ'da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İzzet Paşa Camii'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya gecenin önemini hakkında hutbe vererek dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate süt ikram edildi.

MEVLİT KANDİLİ'NDE MEVLANA HAZRETLERİ TÜRBESİ VE CAMİLER DOLDU TAŞTI

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur'an-Kerim'i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.

ŞANLIURFA'DA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU

Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(Vedat Bayraktar-Musa Erdoğan-Vedat Bayraktar-İbrahim Yetkin- Mehmet Hanifi Şahin-Bekir Basmacı - Ahmet Kolsuz/İHA)