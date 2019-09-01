Son Dakika Haberleri: Mevlüt kadroda, Rami ise yok
Son Dakika Spor Haber

Mevlüt kadroda, Rami ise yok

13 saat önce

Fenerbahçe'nin son iki transferlerinden Mevlüt Erdinç, Trabzonspor maçı kadrosuna alınırken, Adil Rami ise kadroya dahil edilmedi.

Mevlüt kadroda, Rami ise yok, System.String[]

Fenerbahçe'nin son iki transferlerinden Mevlüt Erdinç, Trabzonspor maçı kadrosuna alınırken, Adil Rami ise kadroya dahil edilmedi.


Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi. Son olarak Marsilya'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunarak takıma dahil edilen başarılı savunmacı Adil Rami ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.


Öte yandan sakatlığını atlatan Tolgay Arslan da bu sezon ilk defa kadroda yer aldı. - İSTANBUL

Mevlüt Erdinç, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü
Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt kadroda, Rami ise yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]