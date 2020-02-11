Mevsimlik işçi ölü bulundu - Son Dakika
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Mevsimlik işçi ölü bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi çalıştığı yerde ölü bulundu.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi çalıştığı yerde ölü bulundu.


Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muradiye Orman Fidanlığında mevsimlik işçi olarak çalışan İbrahim Doğan (55), fidanlığın içerisinde bulunan dinlenme odasında iş arkadaşları tarafından hareketsiz olarak bulundu. Arkadaşları Doğan'ın hareketsiz yattığını fark eden arkadaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Şüpheli ölüm üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan 2 çocuk babası Doğan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Doğan'ın 3 ay önce mevsimlik işçi olarak Manisa'ya geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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