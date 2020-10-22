Mevsimlik tarım işçisi ailelerin 9 çocuğu eğitime kazandırıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin 9 çocuğu eğitime kazandırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını eğitime kazandırmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Çalışmalar neticesinde aslen Osmaniye'de ikamet eden ancak ilçeye bağlı Haydarlı köyü, Sorkun mezrasında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin 9 çocuğunu eğitime kazandırmak amacıyla çalışma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Abdullah Doğan ve Ramazan Gürsul, taşımadan sorumlu memurumuz Recep Görmemiş, Çatalağaç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Halil Tütün mevsimlik tarım işçisi aileler ile görüştü. Kendileri, öğrencilerimizin taşıma kapsamında Çatalağaç İlk ve Ortaokuluna nakillerinin alınarak eğitime kazandırılmasını sağladı."