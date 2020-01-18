Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

7 saat önce

Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölüMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, meyve yüklü kamyonetin mermer yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.

Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, meyve yüklü kamyonetin mermer yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yüksel Ören (59) yönetimindeki 48 NE 650 plakalı meyve yüklü kamyonet, Arslan T. (34) yönetimindeki 48 DE 424 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Yüksel Ören, kanlar içinde araçta kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette sıkışan Ören'in öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Ören'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarttı. Cenaze, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan T. ise, kazadan sonra jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Arslan T.'nin kullandığı kamyonun Kavaklıdere ilçesindeki mermer ocağından çıkartılan mermerin Menteşe ilçesindeki mermer fabrikasına götürdüğü, Yüksel Ören'in kullandığı kamyonetin ise İzmir'den getirilen meyvenin Menteşe haline götürdüğü öğrenildi.

Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:31 Kaynak: DHA
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