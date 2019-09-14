Son Dakika Haberleri: Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı
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Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı

29 dakika önce

Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldıBARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına kurulan fotokapanlara sadece çakal ve yavruları takıldı.

Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına kurulan fotokapanlara sadece çakal ve yavruları takıldı. Ekipler görüntülerde iddia edilen ayıya rastlayamadı.

Ulus ilçesi Saz Mahallesi'nde Temmuz ayında hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın Sümenler Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu. Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi. Geçen hafta kurulan fotokapanlara geride kalan süreçte sadece çakal ve yavruları takıldı. Mezarlıkta ayıya rastlayamayan ekipler, mezarında derin kazılması nedeniyle çakalların bunu yapamayacağını belirtti. Diğer yandan mezarın soyguncular tarafından kazıldığından şüpheleniliyor.

Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı

Bartın, Ulus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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