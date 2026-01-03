Mezitli\'de Narenciye Fabrikasında Yangın

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
