MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

02.02.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ tehlikesi bekleniyor. Tedbirli olun!

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerinde ise 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi.

MGM'den uyarılar

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Marmara, Akdeniz, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:02:08. #7.11#
SON DAKİKA: MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.