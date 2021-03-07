MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' veciz sözünün rehber olması gerektiğini ifade ederek, "Kadın; Türk Milletimizin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın; nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınların hayatın her alanında aktif, eşit, etkin ve katılımcı olmaları vazgeçilmez değer ve önemdedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye'yi büyütecektir. Dünden bugüne, Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, alınlarında fedakarlığın ışığı, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır, kol kanat gerendir. Kadınlık onurunu, insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı, ötekileştirildiği toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük güçtür" dedi.

Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansız olduğunu belirten Alıcık, "Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk milletimiz kadınlarına en yüksek değeri veren yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır. Tarihimize baktığınızda da bunu görürsünüz. Tomris Hatun, İl Bilge Hatun, Hayme Ana, Nene Hatun, Tayyar Rahmiye ve niceleri. Cennet Aydın Kentimizin tarihinde iz bırakmış; Türkiye Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i, Kurtuluş Savaşımızın kahraman kadın efeleri Aydın Baltaköylü Arşın Teyze'yi (Aysın Bacı), Efe Ayşe'yi (Çete Ayşe) Aydın kentimizin ilk kadın milletvekili Eczacı Piraye Levent hanımefendiyi, yazar Leman Kısa Hoca hanımı, Yenipazarlı Kabarıkların kızı TRT Halk Müziği sanatçısı, Muazzez Türüng'ü, Türkiye'nin ilk kadın hakimi Sökeli Adalet Yıldırım ve bir çok kadınımız tarihe not düşmüştür. Türk kadını milli şerefimizin abidesi, milli bekamızın beşiğini sallayan ahlaktır" diye konuştu. - AYDIN