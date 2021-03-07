MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı

07.03.2021 15:20
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' veciz sözünün rehber olması gerektiğini ifade ederek, "Kadın; Türk Milletimizin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın; nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınların hayatın her alanında aktif, eşit, etkin ve katılımcı olmaları vazgeçilmez değer ve önemdedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye'yi büyütecektir. Dünden bugüne, Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, alınlarında fedakarlığın ışığı, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır, kol kanat gerendir. Kadınlık onurunu, insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı, ötekileştirildiği toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük güçtür" dedi.

Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansız olduğunu belirten Alıcık, "Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk milletimiz kadınlarına en yüksek değeri veren yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır. Tarihimize baktığınızda da bunu görürsünüz. Tomris Hatun, İl Bilge Hatun, Hayme Ana, Nene Hatun, Tayyar Rahmiye ve niceleri. Cennet Aydın Kentimizin tarihinde iz bırakmış; Türkiye Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i, Kurtuluş Savaşımızın kahraman kadın efeleri Aydın Baltaköylü Arşın Teyze'yi (Aysın Bacı), Efe Ayşe'yi (Çete Ayşe) Aydın kentimizin ilk kadın milletvekili Eczacı Piraye Levent hanımefendiyi, yazar Leman Kısa Hoca hanımı, Yenipazarlı Kabarıkların kızı TRT Halk Müziği sanatçısı, Muazzez Türüng'ü, Türkiye'nin ilk kadın hakimi Sökeli Adalet Yıldırım ve bir çok kadınımız tarihe not düşmüştür. Türk kadını milli şerefimizin abidesi, milli bekamızın beşiğini sallayan ahlaktır" diye konuştu. - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti         
22:44
Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı         
22:22
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:52:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei