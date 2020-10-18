MHP Bayburt İl Başkanlığına Bekir Kasap yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Bayburt İl Başkanlığına Bekir Kasap yeniden seçildi

18.10.2020 15:25
MHP Bayburt İl Başkanlığına Bekir Kasap yeniden seçildi, System.String[]

MHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

MHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

Partililer, kongrenin yapılacağı Şair Zihni Kültür Merkezine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptı.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, kongrede birlik beraberliği tesis ettiklerini, fitneyi ayırdıklarını söyledi.

Erdem, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'mize kefen biçilmeye, devletimiz ele geçirilmeye çalışıldı. Allah'ın izniyle Bozkurtlar sahadaydı. Dediler ki vatanımızı böldürtmeyiz, bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyiz. İşte o gece Bayburt da sokaktaydı. O gece liderimizin yapmış olduğu ilk açıklama şu olmuştur; 'Biz her türlü darbeye karşıyız ve devletimizin yanındayız.' O gece itibarıyla siyasi bütün kısır çekişmeler bir tarafa bırakılmıştır, birlik içerisinde Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın ruhunda istiklal var, Türkiye'nin bekası var. Allah'ın izniyle o günden bugüne yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ile bugün bütün bakanlıklar dahil olmak üzere hızlı hareket etme kabiliyetine ulaşılmıştır."

Samsun'dan başladıkları kongreleri Bayburt'la devam ettirdiklerini ifade eden Erdem, "İstiklal burada, istikbal burada. Bundan önceki dönemlerde görev yapmış tüm ülküdaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de göreve geldiği günden bu yana Bayburt halkına layık olmak adına elinden geleni yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"MHP yapısı içerisinde Türkiye siyasetine yön verirken, bizler de yerelde ona layık olma adına bir gayret içerisindeyiz. 1,5 yılda Bayburt'ta çok şeyleri başardık. Zor şartlar altında başladık ama bu şehrin kaderine hükmedecek büyük projeleri uygulamaya koyuyoruz. Türkiye salgın dolayısıyla zor dönemlerden geçiyor. Bir taraftan halkın sağlığı için gayret sarfederken, bir taraftan da verdiğimiz sözleri yerine getirme adına büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah vadettiklerimizi yerine getireceğiz."

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Bekir Kasap, yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP'li ilçe, belde belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Bekir Kasap, Türkiye, Bayburt, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Bayburt İl Başkanlığına Bekir Kasap yeniden seçildi - Son Dakika

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