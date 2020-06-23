MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan: "Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz" - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkan Erdoğan Orhan, yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını söyledi.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ifade etti.

Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orhan, "Ziyaretlerimizde oda başkanları ile istişarelerde bulunuyoruz, onların görüşlerini alıyoruz. İnandığımız yoldan taviz vermeden, çalışmalarımızı insan odaklı sürdürüyoruz. Bunda da başarı elde ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İlçe merkezindeki parti binasında vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinlediklerini anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarını bize anlatıyorlar. Bu sıkıntıları bizler üst mercilere aktararak sorunun çözülmesi yönünde yardımcı oluyoruz. İlçenin sorunu bizim sorunumuz. Halkımızın sorunu bizim sorunumuz. İnsan odaklı, ilçe odaklı, hizmet odaklı siyasi çalışmalarda bulunuyoruz."