MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının üşümemesi için barınak yaptırıyor.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, il başkanlığının Ankara'da başlattığı "Hayvanlar üşümesin" kampanyasını ilçede de başlattıklarını söyledi.

Bu anlamda sokak hayvanları için barınak yaptırdıklarına değinen Orhan, "Çok sayıda barınak yaptırıyoruz. Barınakların tamamlanmasıyla, bunları belirlenen noktalara bırakacağız. Başlattığımız bu sosyal sorumluluk projesi için barınak ve mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımızdan bunları MHP İlçe Başkanlığına ulaştırmasını rica ediyoruz." dedi.