MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarını unutmadı
25.01.2021 17:33
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının üşümemesi için barınak yaptırıyor.
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının üşümemesi için barınak yaptırıyor.
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, il başkanlığının Ankara'da başlattığı "Hayvanlar üşümesin" kampanyasını ilçede de başlattıklarını söyledi.
Bu anlamda sokak hayvanları için barınak yaptırdıklarına değinen Orhan, "Çok sayıda barınak yaptırıyoruz. Barınakların tamamlanmasıyla, bunları belirlenen noktalara bırakacağız. Başlattığımız bu sosyal sorumluluk projesi için barınak ve mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımızdan bunları MHP İlçe Başkanlığına ulaştırmasını rica ediyoruz." dedi.
Son Dakika Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı