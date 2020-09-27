MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre - Son Dakika

MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kent tarihinde ilk defa yoğun katılımın sağlandığı kongrede mevcut başkan Cihan Kayaalp güven tazeledi. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de mesajı okundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı Olağan Kongresi, MHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekili Arzu Erdem'in katılımıyla açık hava kongre merkezinde gerçekleştirildi. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in başkanlık için tek aday olduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kongre Divan Başkanlığına MHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekili Arzu Erdem, divan üyeleri olarak MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işık ve MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol seçildi.

"Diyarbakır kalemiz, namusumuz, şerefimizdir"

MHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekili Arzu Erdem, "Diyarbakır bizim kalemizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim bundan sonra da burada öncelikle ay yıldızlı al bayrağımızı ve yanında üç hilalimizi her zaman dalgalandırmaya sizlere vesile kılsın. Diyarbakır var olduğu sürece eminim ki bayrağımız inmeyecek, vatanımız bölünmeyecek, ezanımız dinmeyecektir. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim inşallah tüm hizmetlerimizi Kızıl Elmaya götürsün hedefimiz Turan olsun" dedi.

Erdem daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kongreye gönderilen mesajı okudu. Mesajda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Sahip olduğumuz tarihi misyonun dinamik vasfıyla 2023 vizyonumuzun ve hatta onu da aşan, bununla da kalmayıp geleceği kuşatan hedefler manzumesi fikriyatımızın zenginliğiyle harmanlanıp yorumlanacaktır. Şu ana kadar ilçe kongrelerimizin büyük bir kısmı tamamlanmış, aşağıdan yukarı basamak basamak yükselen demokratik süreçler huzur ve sağduyu içinde gerçekleşmiştir."

"2 yılda zorlu süreç yaşadık"

Divanlık heyetinin oluşturulmasının ardından bir konuşma yapan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise 2 yılda zorlu süreç yaşadıklarını, 17 ilçe teşkilatını başarıyla faaliyete geçirdiklerini söyledi. Kayaalp, "Devlet babamızın uygun görmesiyle yaklaşık 2 yıldır bu görevdeyim. Nasip olursa bugün tek aday olarak devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Malumunuz zorlu bir süreç yaşadık, 2 yıllık ciddi emeği beraber sarf ettik. 17 ilçemizde de teşkilatımız faal ve bütün yönetimiyle beraber ellerinden gelen hizmeti yapmaktalar. İnşallah bundan sonra da daha büyük bir özveriyle, çabayla, inançla genel başkanımız Devlet babamıza layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Diyarbakır il teşkilatının bugüne kadar yaptığı faaliyet ve mali raporları okundu. MYK üyeleri salonda kurulan sandıklarda MHP Diyarbakır İl Başkanını seçmek için oy kullandı. Kongrede başkanlığa Cihan Kayaalp tekrar seçildi.

Kongreye, milletvekilleri, MHP MYK üyeleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. - DİYARBAKIR

MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre

MHP Genel Başkanı, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre - Son Dakika


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