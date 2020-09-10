MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye'yi 2023 ve sonrasına taşıyacak müşterek hedefler hususunda, Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat mevcuttur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Türkiye'yi 2023 ve sonrasına taşıyacak müşterek hedefler hususunda, Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat mevcuttur." ifadesini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, insanlığın ulaştığı çağdaş uygarlık seviyesinin, milli devlet yapılarının ve milli çıkarların korunmasını esas alan uluslararası birlikteliklerin kurulmasını akla yatkın kıldığını belirtti.

Yalçın, bu gerçeğin ülkelerin iç dinamikleri açısından da belirleyici olacağına dikkati çekerek "21. yüzyıl, güçlü milli devletlerin sahneye çıktığı ve milliyetçiliğin yeniden yükseldiği bir asır olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de küresel ve bölgesel atmosferde, giderek öne çıkan büyük bir aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlediğinin altını çizen Yalçın şunları kaydetti:

"İçinde etkin ve dominant bir Türkiye'nin temsil edildiği gerçekçi, sağlam ve adil bir yeni dünya düzeninin kurulması elzemdir.

Yeni düzen dünya milletler ailesinin, birbirlerinin varlık ve çıkarlarına saygı göstermesini esas almalıdır.

Ne var ki Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın ırkçılığın, inançlara karşı hoşgörüsüzlük ve önyargıların pençesinde kıvrandığı bir dönemi yaşıyoruz."

"Akla, bilime ve binlerce yıllık devlet tecrübesine sahip milletimizin son kalesi olan Türkiye, böylesi bir ortama rağmen eriştiği parlak seviyeyle bütün dikkatleri üzerine çekmektedir." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevip hepsini bir sayan insan ve yönetim anlayışını geçmiş asırların idrakine yazdırmış kuşakların mirasçısıdır.

Türkiye, insanlığın karanlıktan sıyrılışına öncülük edebilecek kültürel ve siyasi birikime sahiptir.

Kısacası dünyada zulmetten aydınlığa çıkışın ve yeni bir medeniyet tasavvurunun anahtarı, milletimizin sahip olduğu binlerce yılık terakümde gizlidir."

"Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat mevcuttur"

Yalçın, Cumhur İttifakı'nı "Türkiye'yi ve dünyayı 21. yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden ortak bir bilincin siyasete yansıması" olarak özetleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi 2023 ve sonrasına taşıyacak müşterek hedefler hususunda, Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat mevcuttur.

Mutabık kalınan hususlardan biri de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de defalarca altını çizdiği üzere gerek cumhurbaşkanlığı seçiminin, gerekse genel seçimlerin 2023'te yapılmasıdır."

Açıklamasında MHP'nin 13. Olağan Genel Kurultayının 14 Mart 2021'de gerçekleştirileceğini anımsatan Yalçın, şimdiye kadar 36 ilin ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve ülke genelinde gerçekleştirilen ilçe kongre sayısının 609 olduğunu bildirdi.

Yalçın, 19 Eylül'den itibaren de il kongrelerinin başlayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan planlamaya göre 19 Eylül'de 9 il, 20 Eylül'de 9 il, 26 Eylül'de 9 il ve 27 Eylül 2020 tarihlerinde 9 il kongresi yapılacak ve böylece ilk etapta 36 il teşkilatımızın kongreleri bitmiş olacaktır.

Ekim ayından itibaren de geriye kalan illerdeki ilçe ve il kongreleri belirli bir takvim doğrultusunda yapılmaya devam edecektir. Kongrelerimizde, korona virüs salgını dolayısıyla alınan toplumsal tedbir ve sağlık kararlarına harfiyen uyulmakta; temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına eksiksiz riayet edilmektedir."

Cumhur İttifakı, Türkiye, Eylül, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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