"Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir" - Son Dakika

"Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir"

11.05.2021 16:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir" açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni anayasa düzenlenmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, "Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü çatısının Başkanlık Sistemi'nin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve manevi değerlerden ilhamını alan, yalnızca bize özgü yeni bir anayasa marifetince kutlayıp karşılayacaktır. Bu hedef Cumhur İttifakı'nın milletine sözü, gelecek nesillere karşı görevidir. Krizsever CHP ile uydusu İP'in yanlıştan dönerek Türkiye'nin güçlenmesine, Türk milletinin varlık ve birliğine destek vermesi samimi tavsiyemdir. Demokratik ve sivil nitelikli bir anayasa hazırlayıp Türkiye'yi ayak bağlarından kurtarmak, bu suretle önümüzdeki yüzyıla Türk milletinin mührünü vurmak en temel gündem konusudur. Yürürlükteki darbe anayasasıyla bu hedefe ulaşılamayacağı ortadadır" ifadelerine yer verdi.

"100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİMİZ BUGÜNE KADAR YALNIZCA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİLGİ VE TAKDİRİNE SUNULMUŞTUR"

Siyasetin er meydanı olduğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa' önerisiyle duruşunu, tasavvurundaki devlet ve toplum ufkunu ana hatlarıyla ve özet halinde milletimizle paylaşmıştır. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluk ahlakının gereği bihakkın yerine getirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletimizin artan beklentilerine duyarsız ve ilgisiz kalması düşünülemeyecektir. Aylardır üzerinde çalışılan anayasa önerimizin muhtevasını bilmeden, bazılarının anayasa allamesi kesilmesi, sonra da kerameti kendinden menkul bir anlayışla kusur aramaya koyulmaları kara mizahtır. 100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir. Siyaset er meydanıdır. Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp milletimize açıklamalıdır" açıklamasında bulundu.

"BAZI KÖŞE YAZARLARI KALEMLERİNİ ZİLLET MÜREKKEBİNE BATIRIP YALANA TEŞRİFATÇILIK YAPMIŞLARDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Daha bir sayfasını okumadıkları anayasa öneri metnimizi önyargılarla tenkit etmek, toptancı mantıkla reddetmek, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye'nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır. CHP Genel Başkanı, 'amaç gündem değiştirmektir' diyerek hiç kimseyi şaşırtmamıştır. İP'in ahlaken sorunlu ve ayıplı yorumu ise siyasi iflasın tam bir ilamıdır. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın 'millet karnını doyurma derdinde, ne anayasası' ifadesi de gaflettir. CHP, İP, SP heves ve heyecanla HDP/PKK'yla kurdukları masada kaleme aldıkları anayasa taslağı mutfakta mı hazırlanmıştır? Anayasa'nın ilk dört maddesine neşter vururlarken pilava kaşık mı sallamışlardır? Bazı köşe yazarları kalemlerini zillet mürekkebine batırıp yalana teşrifatçılık yapmışlardır. Siyasi ve ideolojik taassupların enkazı altında kalmak bu tiplerin ortak özelliğidir. Ciddiyetsizlerde cibilliyet yoktur. Bilmemek ayıp değildir. Fakat bilmeden biliyormuş gibi davranmak tarihi yanlıştır."

"BİR YANDA PKK'YLA ANAYASA YAPANLARLA DİĞER YANDA MİLLETLE ANAYASA YAPANLAR İNŞALLAH NETLEŞECEKTİR"

Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü yeni bir anayasayla geleceğin yüz yıllarına cumhurun muazzam varlığıyla taşınacaktır. Süreç herkesin maskesini düşürecek, akla kara belli olacak, kim dürüst kim değil ortaya çıkacaktır. Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir
Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir

MHP Genel Başkanı, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Bir yanda PKK'yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir' - Son Dakika


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