MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir. PKK
'yla masa mı kurulsun CHP bunu mu istiyor? Bu nasıl bir köhneliktir"
-"PKK, ormanları yakarken sinsi sinsi gülen HDP'lilerin Kaz Dağları
'na gitmesi oyundur. PKK-HDP'nin olduğu yerde bit yeniği olduğunu düşünürüz"
-"Güvenli Bölge PKK ve YPG'nin güvenliğini değil Türkiye
'nin güvenliğini esas almalıdır"
-"Yanı başımızda terör devleti kurmayı hedefleyenler unutmasınlar ki Türkiye'yi böldürmeyiz,teslim olmayız sessiz kalmayız göz yummayız"
-"Ya şerefimizle yaşayacağız ya da küresel oyuna gelip süreç ve zaman içinde eriyip gideceğiz"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.