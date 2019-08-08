Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.
Son Dakika Politika Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir. PKK'yla masa mı kurulsun CHP bunu mu istiyor? Bu nasıl bir köhneliktir"
-"PKK, ormanları yakarken sinsi sinsi gülen HDP'lilerin Kaz Dağları'na gitmesi oyundur. PKK-HDP'nin olduğu yerde bit yeniği olduğunu düşünürüz"
-"Güvenli Bölge PKK ve YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini esas almalıdır"
-"Yanı başımızda terör devleti kurmayı hedefleyenler unutmasınlar ki Türkiye'yi böldürmeyiz,teslim olmayız sessiz kalmayız göz yummayız"
-"Ya şerefimizle yaşayacağız ya da küresel oyuna gelip süreç ve zaman içinde eriyip gideceğiz"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Devlet Bahçeli, Kaz Dağları, PKK, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur
Akşener'in, "haydut" çıkışına Bahçeli'den çok sert yanıt: Kokuşmuşluktur Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]