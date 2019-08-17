Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum." - ANKARA
Devlet Bahçeli, İstanbul, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
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