Son Dakika Haberleri: MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı makamında konuk etti.

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı makamında konuk etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, geçtiğimiz hafta Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısı değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 17 ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgiler aktardığı ziyarette, yaklaşan yerel seçim süreciyle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Erkan Akçay, Cengiz Ergün, Manisa, MHP, Politika
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