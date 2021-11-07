MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın Van teması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, son yıllarda terörle mücadelede sağlanan etkin başarı sayesinde kamu yatırımlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hızlanmaya başladığını belirterek, "Güven ortamının sağlanmasıyla özel sektör yatırımlarının artma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Van'daki temaslarının ikinci gününde sabah saatlerinde Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde muhtarlarla bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Akçay, daha sonra Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Başkanvekili Akçay ve beraberindeki MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, İl Başkanı Salih Güngöralp'ı, Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman karşıladı. Burada şehit aileleriyle bir araya gelen Başkanvekili Akçay, sonrasında Akköprü Mezarlığında şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Mezarlık ziyaretinin ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Akçay, esnafın taleplerini dinledi.

Van temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Akçay, Van'ın öncelikli sorunlarının başında genç nüfusun istihdamı ve bazı ekonomik sorunların geldiğini belirtti. Terör örgütlerinin daha önce yaptıkları eylemlerle kamu yatırımlarının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Akçay, "Son yıllarda terörle mücadelede sağlanan etkin başarı sayesinde kamu yatırımları hem Doğu hem de Güneydoğu bölgesinde hızlanmaya başladı. Güven ortamının sağlanmasıyla özel sektör yatırımlarının artma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bazı müteşebbislerin, fabrikaların iş yerlerini Van'daki Organize Sanayi Bölgesine taşıdıklarını görmek bizleri memnun etmiştir. Van'da sanayi, tarım ve hayvancılık yatırımları artacaktır. Yatırımların artmasıyla istihdam artacak, işsizlik sorununu çözülecektir. Bölge üreticisi, meraya dayalı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık düzenli gelire sahip yaşamını sürdürmekteydi. Hatta Van'dan canlı hayvan ihracatı yapılıyordu. Terör nedeniyle mera hayvancılığı büyük sıkıntı yaşamıştı. Terörle mücadeledeki başarılar sayesinde mera hayvancılığı tekrar yaygınlaşmaya başladı" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve beraberindekiler, ziyaretlerini Kamu Sen Van İl Temsilciliği ve Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği ile sürdürdü.

(Yılmaz Sönmez/İHA)