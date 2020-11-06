MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Aydın getirildi - Son Dakika

MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Aydın getirildi

06.11.2020 16:57
MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Aydın getirildi, System.String[]

MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na getirilen Ayşe Aydın, düzenlenen tanıtım toplantısında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na getirilen Ayşe Aydın, düzenlenen tanıtım toplantısında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim'in de katıldığı toplantıda Aydın, MHP'nin ilçedeki potansiyelini dana yukarılara çekmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Daha önce kadın kolları başkan yardımcılığı görevini de yürüttüğünü dile getiren Aydın, "Bugüne kadar partimizde ve kadın kollarımızda görev yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gülnar'da kadın kollarının varlığını hissettireceğiz." dedi.

Gülnar, Aydın, Kadın, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Aydın getirildi - Son Dakika


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