MHP İl Başkanı Karataş mazbatasını aldı - Son Dakika

MHP İl Başkanı Karataş mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mazbatasını aldı.

MHP İl Başkanı Karataş mazbatasını aldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mazbatasını aldı. Başkan Karataş, "Bize birlik yakışır, dirlik yakışır, erlik yakışır" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen kongreyle MHP Erzurum İl Başkanı seçilen Naim Karataş, mazbatasını alarak göreve kaldığı yerden yeniden başladı. İl Başkanı Naim Karataş, yeni dönemle ilgili olarak yaptığı ilk değerlendirmede; "Bizim kaynağımız bellidir, kıblemiz birdir, kaderimiz devlettir, millettir. Kavgamız ise, öteden beri zillettir, zilletledir" ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak; bugüne kadar kendilerine bir tek ortak payda belirlediklerini vurgulayan İl Başkanı Karataş, "Bizim ortak paydamız şehir özelinde bugüne kadar hep Erzurum oldu, Erzurumlu hemşehrilerimiz oldu. Genel anlamda ise, tek kaygımız milletimizin bekası, birlik ve beraberliği, huzur ve refahı oldu. Aynı bilinç ve şuurla bundan sonraki süreçte de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Karataş: Beraberlikte rahmet vardır

Emperyalist güçlerin asırlardan beridir Türk'ü tarih sahnesinden silmek istediğini hatırlatan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, şunları kaydetti:

"Şu anda ülke olarak içinden geçtiğimiz süreç, çok çetin bir süreç. Çünkü Türkiye'yi hep silik, sürekli bir yerlerden emir ve talimat alan bir ülke olarak görmek isteyenler, günümüz Türkiye'sine bir türlü alışamadılar ve geldiğimiz noktayı hazmedemiyorlar. Bu yüzden oyun üstüne oyun oynuyor, tuzak üstüne tuzak kuruyor, dümen üstüne dümen çeviriyorlar. Bir yanda Yunanistan, diğer yanda Ermenistan, yanı sıra Ortadoğu üzerinden kurgulanan senaryoların tamamı, bilinmelidir ki; Türkiye'yi etkisiz hale getirmek içindir. İşte böyle bir ortamda senlik-benlik kavgaları dahi, milli menfaatlere gölge düşürmekle eş değerdedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de milletin evlatlarına düşen en büyük sorumluluk 'biz' olmayı başarabilmektir. Unutulmamalıdır ki; birlikte ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta ve gayrılıkta azap vardır." - ERZURUM

MHP İl Başkanı Karataş mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Karataş, Erzurum, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Karataş mazbatasını aldı - Son Dakika


Son Dakika

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