MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 30 Ağustos'un Türk milletinin adını ve şanını yeniden yücelttiği bir zaferin adı olduğunu bildirdi.

Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tarihin omuzlarına sorumluluklar yüklediği Türk milletinin, 30 Ağustos'ta emperyalizme karşı kazandığı zaferle bütün masum milletlere örnek olduğunu, istiklale, vatana ve bayrağa olan aşkını ortaya koyduğunu belirtti.

Şahin, açıklamada şunları kaydetti:

"30 Ağustos Türk milletin şahlanışı, küllerinden doğması, adını ve şanını yeniden yücelttiği zaferin adıdır. 30 Ağustos Türk milletinin istiklal aşkı, Atatürk'ün dehası ve Mehmetçiğin bayraklaşmasıdır. 30 Ağustos Türk'ün binlerce yıllık kutlu yürüyüşü, geleceğe istiklal adına vurduğu mühürdür.

Dün uğrunda seve seve ölmeyi göze aldığımız vatan aşkımız bugün daha büyük bir güçle bütün Türk milletini sarmış durumdadır. Savaşımız da mücadelemiz de devam ediyor. Kazandığımız zaferler de her gün artıyor. Bağımsız Türk devleti yine dünyaya örnek olacak adımlar atıyor. Zaferin şuurunda, mücadelenin farkında olmalıyız. Evlatlarımızı bu bilinçle yetiştirmeli geleceğimizi bu bilinçle şekillendirmeliyiz.

Milli bayramlarımız, milli coşkumuzun yükseldiği günlerdir. Bu günler sevinçle kutlanmalı fakat aynı zamanda da verilen şanlı mücadele de şuurla gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu vesile ile 30 Ağustos zaferimizin Başkumandanı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü ve muzaffer kadrolarını, bayraklaşan Mehmetçiğimizi ve zaferde emeği olan tüm geçmişimizi rahmet ve şükranlarla anıyor hepsine Fatiha'lar yolluyorum. Mekanları cennet olsun. Bayramımız bütün Türk milletine kutlu olsun."