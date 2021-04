MHP İzmir İl Teşkilatı ramazan ayında 50 bin aileye ulaşacak - Son Dakika

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Her kapıyı çalacağız, her gönüle gireceğiz" kampanyası çerçevesinde ramazan ayı boyunca 50 bin aileye 50 bin koli dağıtılacak.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milliyetçilerine çizdiği yoldan yürümeye gayret ettiklerini belirtti.

Bahçeli'nin özellikle Kovid-19 hastalığından kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 'Her kapıyı çalacağız, her gönüle gireceğiz' kampanyası başlattık. Zaten her zaman halkımızın yanında olduk. İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu çalışmalarımız ramazan ayı dolayısıyla daha da mana kazandı. Ramazan sonuna kadar 50 bin koli dağıtılacak. Mahalle muhtarlarıyla bizzat görüşerek ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan belirtilen adreslere yardım kolilerini teslim ediyoruz. Kampanyamızı il genelinde başlattık. İl ve ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın tamamı bu kampanyada görevli. Çünkü iyilikte yarışmak gerekiyor."