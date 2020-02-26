MHP'li Aycan'dan koronavirüs açıklaması:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Şu an ülkemizde panik yapacak bir durum yok. Sağlık Bakanlığı özellikle sınırlarda ve Çin ile İran'a gidiş-gelişlerde gerekli özen gösteriyor. Bu tür tedbirleri bir taraftan arttıralım ama bireysel korunmamızı hassasiyetle sürdürelim" dedi.



MHP'li Aycan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aycan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni koronavirüse ilişkin açıklamalarının olayın ciddiyetini daha da arttırdığını söyleyerek, DSÖ'nün tüm ülkeleri uyardığını belirtti. Aycan, aşının olmadığı durumlarda diğer önlemlerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle etkenin ülkeye girmemesi önemli bir önlem. Şuan İran'da ciddi bir şekilde görülmeye başlandı. Virüsün ülkemize girmesini önlememiz lazım. Bunun için Sağlık Bakanlığı gereğini yapıyor. Hem Çin'e hem de İran'a gidiş ve gelişleri sınırladık. Vatandaşı da uyarmak istiyorum; zorunlu olmadığı sürece asla bu ülkelere gitmemek lazım. Gelen insanlarımıza da Sağlık Bakanlığının yaptığı işlem doğrudur. Karantinaya alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Salgının hızının mart ayında azalmasının beklendiğini kaydeden Aycan, "Şuan ülkemizde panik yapacak bir durum yok. Sağlık Bakanlığı özellikle sınırlarda ve Çin ile İran'a gidiş-gelişlerde gerekli özeni gösteriyor. Bu tür tedbirleri bir taraftan arttıralım ama bireysel korunmamızı hassasiyetle sürdürelim. Vücut direncini yükseltecek beslenme ve uyku düzenimizin de çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA