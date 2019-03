MHP'li Başkan Adayı Bıyık Her Gün Yüzlerce Kişiyle Görüşüyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimlere sayılı günler kala çalışma temposunu iyiden iyiye artırdı. Bıyık programlarında her gün yüzlerce Düzceli ile görüşüyor.



31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kurum ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yoğun programı ile seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak, MHP Belediye Meclis Üyeleri, MHP Belediye Meclis Üyesi Adayları, MHP Kadın Kolları ve partililer eşlik etti.



MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık programına Türk Telekom İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü ve personeli ziyaret eden Bıyık, Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Programına Aziziye Mahallesinde bulunan pazar yerini ziyaret ederek devam eden Başkan Adayı Bıyık, pazarcılara ve vatandaşlara pazar çantası hediye etti. Pazar yerinden sonra Eski Film Platosununda Düzce Belediyesinin Temizlik İşçileriyle vardiya değişiminde bir araya gelen Bıyık, "1 Nisan'dan sonra birlikte çalışmak istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.



Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezindeki Kursları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kurslar hakkında bilgiler aldı. Düzce Depremzedeler Derneğini de ziyaret eden Bıyık, Çay Mahallesinde düzenlenen ev ziyaretine konvoy halinde gitti.



Çay Mahallesinde ev ziyaretinde mahalle sakinlerine hitap eden Bıyık akşam programında Aydınpınar Caddesi ve Beyciler Mahallerinde bulunan kahveleri ziyaret ederek devam etti. Düzce Ülkü Ocakları tarafından her Perşembe akşamı düzenlenen Kuran-ı Kerim okunmasına ve sohbete katıldı. Yoğun programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce'ye hizmet etmek için çıktığımız hizmet yolunda kendimizi, projelerimizi anlatmak için Düzce'de sıkılmadık el ayak basılmadık yer bırakmama adına gece gündüz çalışıyoruz. Yapılabilir projelerle üretken belediyeciliğin gereklerini anlattığımız ziyaretlerimizde her gün yüzlerce hemşerimiz ile bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz ziyaretlerimizde MHP Teşkilatı olarak tam kadro ile saha da yer alıyoruz. Bu çalışma temposunu 1 Nisan'dan itibaren Düzce'ye hizmet etmek için sarf edeceğiz. Düzce'yi Düzceliler ile birlikte yöneteceğiz. Düzce'yi Düzceliler yönetecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

