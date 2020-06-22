MHP'li Bulut: "Tokat, tabii afet bölgesi ilan edilmeli" - Son Dakika

MHP'li Bulut: "Tokat, tabii afet bölgesi ilan edilmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ekili ve dikili tarım arazilerini sağanak ve dolu yağışının vurduğunu ifade ederek, "Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" dedi.

MHP'li Bulut:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ekili ve dikili tarım arazilerini sağanak ve dolu yağışının vurduğunu ifade ederek, "Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesinde tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçinin sorunlarını yerinde inceledi. Daha sonra Niksar Ziraat Odasını ziyaret eden Bulut, çiftçiler ve muhtarların yaşanan afetle ilgili sorunlarını dinledi. Dolu ve sağanak yağışının vurduğu bölgelerde vatandaşların travma yaşadığını ifade eden Bulut, "Bu zarar normal şartlar altında karşılanmaz. Genel itibarla da tarım sigortasının olmadığını görüyoruz. Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu konuda ön görüşmelerde bulundu. Tarım il müdürlüğü yetkilerin çalışmalarını gördüm ve ilgilerinin olduğunu biliyorum. Ben de olayın takipçisi olacağım. Ankara'ya gittiğimde ilk işim bu konunun üzerinde hassasiyetle durmak olacak" şeklinde konuştu.


Bu tür tabii afetlerin tekrar etmeyeceğinin garantisi olmadığını belirten Bulut, "Şimdi öncelikle bu zararın karşılanması gerekiyor. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. İkinci yapmamız gereken konu ise alt yapı sorununu gidermemiz. Bu afet göstermiştir ki alt yapı yetersizliği var. Bölgedeki kanallar tamamen kapanmış. Mevcut kanalların yenilenmesi, yenilerin açılması gerekiyor. Zararları minimuma indirecek altyapı çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Bu konuyu hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Ziraat Odamızın bu konuya öncülük etmesi gerekiyor" diye konuştu. - TOKAT

Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'Tokat, tabii afet bölgesi ilan edilmeli' - Son Dakika

Son Dakika

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı         
17:24
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 20:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Bulut: "Tokat, tabii afet bölgesi ilan edilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei