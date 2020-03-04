MHP'li Büyükataman'dan Akşener açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk milliyetçiliğine yeniden merak saldığını belirterek, "Zaman içerisinde herkes kanaat getirmiştir ki hanımefendinin camiasına vadettiği hayaller Türk milliyetçiliği, gerçekler etnik bölücülüktür" dedi.



Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Türk milliyetçiliğine yeniden merak saldığını belirten Büyükataman, "Türk milletinin beka mücadelesi verdiği son bin yılın özetini yaşadığımız bu yıllarda beka söylemini ve mücadelesini sulandırmak üzerine siyaset yapan, bekamızı tehdit edenlerin değirmenine su taşıyan İP müdiresi Türk milliyetçiliğine yeniden merak salmış gözükmektedir. Meydan meydan gezerek 'Hangi beka mücadelesi, bunların tek derdi koltuklarının bekası?' diye bağırıp düşman mevzilerine mermi taşıyan hanımefendi; bugünlerde beka hassasiyeti numarasıyla Türk milliyetçiliği söylemleriyle koltuğunun bekasının peşine düşmüş görünmektedir" ifadelerini kullandı.



Akşener'in camiasına Türk milliyetçiliği vadettiğini ancak gerçekte etnik bölücülük verdiğini savunan Büyükataman, şunları kaydetti:



"Seçim değerlendirmesinde HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi kabul edeceksin, Demirtaş'a özgürlük diye bas bas bağıracaksın, HDP'liler seçimlerde yaptığınız kirli ittifakı yüzünüze çarptığında dut yemiş bülbüle döneceksin, sonra kalkıp Türk milliyetçiliğinden bahsedeceksin. Zaman içerisinde herkes kanaat getirmiştir ki hanımefendinin camiasına vadettiği hayaller Türk milliyetçiliği, gerçekler etnik bölücülüktür. Türk milliyetçiliği mücadelesi zor ve çetin bir yoldur. Türk milliyetçiliği, ömrünü buna adamayanların emeklilik hevesi değildir. Beslendiği bahçeye itibar etmeyip başka yerlere yumurtlayan tavuğun sonunu bütün Anadolu bilir. Türk milliyetçiliğinden beslenip etnik bölücülerin oyunlarına piyon olanların, kendine milletten başka efendi kabul edenlerin Türk milliyetçiliği camiasında bir karşılığı olmayacaktır." - ANKARA