MHP'li Sefer Aycan'dan sağlık alanında atama talebi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Sefer Aycan'dan sağlık alanında atama talebi Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Sefer Aycan'dan sağlık alanında atama talebi Açıklaması

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının "daha gerçekçi bir istihdam politikası güderek atama yapması gerektiğini" söyledi.

MHP'li Sefer Aycan'dan sağlık alanında atama talebi Açıklaması, System.String[]

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının "daha gerçekçi bir istihdam politikası güderek atama yapması gerektiğini" söyledi.

Aycan, Mecliste, "sağlık profesyonelleri platformu" üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının ciddi sorunları olduğunu savundu.

Türkiye'de 620 bin sağlık meslek mensubunun atama beklediğini belirten Aycan, bunun çok ciddi bir rakam olduğunu dile getirdi.

Bugün 39 meslek branşını temsil eden sağlık meslek mensuplarıyla bir araya geldiklerine dikkati çeken Aycan, "Türkiye'de sağlık hizmetleri bir ekip işi. Hekim dışında diğer meslek mensuplarına da ihtiyaç var. Sağlık meslekleri bir zamanlar çok cazipti. Bu arkadaşlar da çok yüksek puanlarla bu bölümlere girdiler. Kazanması ciddi emek isteyen bölümlerdi ve çok hızlı şekilde sayıları artırıldı. Bu genel bir plansızlığın göstergesi. Sadece sağlık alanında değil diğer tüm alanlarda da gereğinden fazla meslek mensubu var." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının 18 bin kişilik atama kararının 2019 yılından 2020 yılına aktarıldığını belirten Aycan, "Bu durum, umut içinde olan sağlık çalışanlarını ve sağlık hizmeti sunumunu da etkiliyor. Türkiye'de sağlık alanında ciddi bir insan gücü planlamasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel hastanelerin de yeteri kadar sağlık personeliyle çalışmadığını, emek gücünden tasarruf etmeye çalıştıklarını, çok az nitelikli personel ile işleri yürüttüklerini vurgulayan Aycan, kamunun da yeteri kadar istihdam yapmadığını ifade etti.

Aycan, "Sağlık Bakanlığı, bir an önce daha gerçekçi bir istihdam politikası gütmeli ve atama yapmalıdır. Gençlere bir bir kapı açılması gerekiyor." dedi.

Sefer Aycan, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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