MHP'li vekilin annesi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

MHP'li vekilin annesi kazada hayatını kaybetti
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen trafik kazasında olay yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükran Osmanağaoğlu hayatını kaybetti.
İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen trafik kazasında olay yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükran Osmanağaoğlu hayatını kaybetti.
İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile yabancı uyruklu Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR
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