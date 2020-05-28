MHP'li Yalçın: "MHP ve Ülkücü Hareketin takdir ve harekat mercii, maşeri vicdandır" - Son Dakika

MHP'li Yalçın: "MHP ve Ülkücü Hareketin takdir ve harekat mercii, maşeri vicdandır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "özel görevli" olduğu iddialarına karşılık, "MHP ve Ülkücü Hareket'in takdir ve harekat mercii, maşeri vicdandır.

MHP'li Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "özel görevli" olduğu iddialarına karşılık, "MHP ve Ülkücü Hareket'in takdir ve harekat mercii, maşeri vicdandır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerini eleştirdi.

Okuyan'ın CHP'nin son dönemdeki devşirmelerinden olduğunu ileri süren Yalçın, "Bu şizofren vatandaşın sık sık tekrarladığı hususlardan biri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'özel görevli' olduğu ve siyaset platformunda kendisine verilen bir vazifeyi ifa ettiği iddiasıdır.

Genel Başkanımız hakkında kamuoyunda şüphe uyandırmayı amaçlayan bu maksatlı iddia, aslında diyalektik açıdan çarpıcı bir gerçeği yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Bahçeli'nin kendisine ülkücü irade tarafından tevdi edilmiş tarihi bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu görev, ülkücü irade tarafından sadece ehliyet, liyakat ve vukuf sahibi, seçkin bir kimseye verilir.

Ülkücü iradenin üstünde, MHP camiasını yönetecek kişiyi iş başına getirecek; liderliğe, ilteberliğe seçecek hiçbir beşeri kuvvet ve kudret yoktur.

Ülkücü Hareket'in lideri bin bir imtihandan, bin bir zahmet ve meşakkatten, bin bir mücadeleden sıyrılıp, sivrilip gelmiş mümeyyiz bir kişidir."

Ülkücü camianın liderinin ateşten gömlek giydiğini savunan Yalçın, "Ülkücü camianın lideri; bütün zorluklara ve engellemelere, tefrika ve fitne çabalarına, bütün alçak saldırılara sabırla, metanetle, ferasetle karşı koymayı bilen kimsedir.

Ülkücü camianın lideri, davaya ihanete ve emanete hıyanete; sokak süprüntülerine mahsus döneklik, kaypaklık ve şerefsizliklere karşı en sağlam, en metin ve en müemmen kişidir." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin aldığı liderlik bayrağını şan ve şerefle, feraset ve liyakatle taşıdığını vurguladı.

Bir zamanlar Marksistlerin Alparslan Türkeş için "CIA görevlisi", Ülkücü Hareket için de "Gladio tetikçileri" diyerek temelsiz iftira ve suçlamalarda bulunduğunu anımsatan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün Alparslan Türkeş devlet aklını, cumhur vicdanını temsil ederken, bilge bir Türk büyüğü, milli çıkarlarımızı en yüksek vukuf ve celadetle savunan bir ak saçlı olarak nasıl vazife ifa etmişse, Sayın Devlet Bahçeli de bugün aynı seçkin fonksiyonu icra etmektedir.

Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.

Devlet Bahçeli ve MHP, bin yıllık kardeşlik demektir.

Devlet Bahçeli ve MHP, bin yıllık Bizans entrika ve hesaplarının bozulması demektir."

"Amaç Bahçeli'yi yıpratmak, MHP'yi etkisizleştirmek"

Söz konusu saldırıların amacını 'Bahçeli'yi yıpratmak-gözden düşürmek' ve 'MHP'yi de siyaseten etkisizleştirilmek' olarak özetleyen Yalçın şunları kaydetti:

"Bu sebepledir ki MHP'de liderlik makamı sıradanlaştırılarak Ülkücü Hareket'in 1960 askeri darbesinden birkaç yıl sonra Türkiye'de üstlenmiş olduğu hayati işlev ve misyon baltalanmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki hiçbir beşeri güç MHP'nin ve onun liderinin ifa ettiği işlevin sürmesine engel olamayacaktır. MHP ve Ülkücü Hareketin takdir ve harekat merci, maşeri vicdandır."

MHP ve Ülkücü Hareketin sigortası ve dayanağının millet olduğunu belirten Yalçın, "MHP millet vicdanında edindiği mümtaz mevki, binlerce şehit vererek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü uğrunda göğsünü 51 yıldır siper ederek kazanmıştır.

Hiçbir dünyevi kuvvet, MHP'yi milletimizin bekası yolunda üstlendiği bu hayati görevden alıkoyamayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: 'MHP ve Ülkücü Hareketin takdir ve harekat mercii, maşeri vicdandır' - Son Dakika

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