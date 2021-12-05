MHP tarafından "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kuruluyor - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın (TATSAV) kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş tarafından MHP ve Ülkücü Hareket'e bırakılan manevi ve siyasi mirasın, "vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin" arttığını kaydetti.

Bunun üzerine MHP tarafından harekete geçildiğini belirten Yalçın, "Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır." bilgisini paylaştı.

Semih Yalçın, vakfın kısa adının "TATSAV" olacağını dile getirerek, "TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş'i ve onun banisi olduğu Ülkücü Hareket'i bundan böyle hiç kimse istismar edemeyecektir. Bunu yapan ailesi de olsa, Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanmasına müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.