MHP'li Yönter: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir - Son Dakika

MHP'li Yönter: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır.

MHP'li Yönter: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir" dedi.

Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istiklalini ve istikbalini hem pekiştirip hem de perçinleyecek bir ruha sahip olduğunu ifade eden Yönter, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkanımızın duruşuyla Türkiye'de müstesna bir yere sahiptir. Aynı zamanda bölgesinde, dünyada, fikriyatımız, ülkülerimiz dikkat çekmektedir. Birileri tarafından takip edilmektedir. Bunun yanı sıra Cumhur İttifakı da Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istiklalini ve istikbalini hem pekiştirip hem de perçinleyecek bir ruha sahiptir. Sayın Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir. Hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir dış mihrak Türkiye üzerinde hesap yapmaya kalkışmamalıdır. Hesap yapanların hesabını bozarız. Cumhur İttifakı tarih kadar güçlü, millet iradesi kadar güçlüdür. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğdu ve iradesini yansıtıyor. Doğu Akdeniz'de oynanan oyunlara, Suriye'de oynanan oyunlara, Irak'ın kuzeyinde oynanan oyunlara, muhasım odakların yaptıklarına biz hem dikkatle yaklaşıyor hem de yeri, zamanı geldiğinde bu oyunlarını, senaryolarını, hesaplarını başlarına geçirmek için de fırsat kolluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütündür. Türk milleti hiçbir müstevlinin karşısında eğilmeyecektir. Cumhur İttifakı da bu şuurla bu ruhla ülkesine, milletine, vatanına, bayrağına sonuna kadar sahip çıkacak"


Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'li Yönter: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir - Son Dakika

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