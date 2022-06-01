MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.
Ankara'da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde katılacağı AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak Sancaklı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.
Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.
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