MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret - Son Dakika

MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.

MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.


Görüşmede MHP'li Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kadir Bıyık'a görevinde başarılar dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bıyık, "MHP'li milletvekillerimiz ziyaretimize geldiler. İlçemizde ziyaretler gerçekleştiren milletvekillerimize çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Projelerimiz ile alakalı TBMM'de destek vereceklerinin sözünü aldık. Anlamlı ziyaretleri için çok kıymetli dostlarıma teşekkür ederim" dedi.


Ziyaret, Çifteler gezisinin ardından çekinilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Kadir Bıyık, Çifteler, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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