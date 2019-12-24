MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti - Son Dakika
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MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti

6 saat önce

AYDIN'da MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti, System.String[]

AYDIN'da MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Korkmaz, MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı görevine atanan Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a yeni görevinde başarı dileyip, istifalarının nedenini yeni yönetimin önünü açmak olarak açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanlığı yaptığı sırada İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik sözlerinin tepki toplaması nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından görevden alınan Burak Pehlivan'ın yerine dün Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı. Alıcık'ın göreve getirilmesinin ardından MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, gece yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, hep birlikte istifa kararı aldı. Korkmaz, istifa kararını bu sabah yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamasında; yeni yönetimin yolunu açmak istediklerini için istifa kararı aldıklarını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin 9 ay kapalı kaldığı, içimizden yeni bir partinin çıktığı zor günlerde göreve geldik. Ardından genel seçim süreci başladı. Partimizin başarılı olması için gayret gösterdik. Seçimin sonrasında üyelerimizin telefon ve adres bilgilerini güncelledik. Mahallelerde teşkilatlanma çalışmalarına önem verdik. Partimizin yerini değiştirdik, modern bir görünüme ve eksiksiz donanıma kavuşturduk. Sonrasında Cumhur İttifakı ile uyumlu bir şekilde Nazilli belediye seçimlerini yürüttük. Bu zorlu seçim sonrası beklediğimiz sonucu elde edememenin üzüntüsü içindeyiz. İl Başkanımız, İncirliova'da yapmış bulunduğu basın açıklamasının sosyal medyada propagandaya dönüşmesi sonucu görevden alındı. Genel merkezimiz il başkanı arayışı içine girdi ve sonucunda Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık il başkanımız oldu. İl başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Teşkilatımızın daha verimli çalışabilmesi, dinamik yeni bir yönetimin yolunu açmak için istifa ediyoruz. Partimizin emrindeyiz."


Nazilli, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:30 Kaynak: DHA
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