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MHP Ödemiş İlçe Başkanlığından iftar yemeği

32 dakika önce

MHP Ödemiş İlçe Teşkilatı, Kadir Gecesi nedeniyle iftar yemeği verdi.

MHP Ödemiş İlçe Başkanlığından iftar yemeği, System.String[]
MHP Ödemiş İlçe Teşkilatı, Kadir Gecesi nedeniyle iftar yemeği verdi.
Muzaffer Gönen Parkı Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğinde, partililer ve vatandaşlar bir araya geldi.
MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz, ramazan ayının son günlerini idrak ettiklerini belirterek, "Kadir Gecesi'nde aynı sofrada bulunmaktan çok müteessir olduk. Öncelikle bize verdiğiniz şeref için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Kadir Gecesi'nde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi önemli ayın önemli günü. Küresel emperyalizm bundan 100 yıl kadar önce burada, Ödemiş'in dağlarında bir takım eylemlerde bulunmuştur. Bugün de ülkemizi bölmek için bir takım dış güçler yine aynı şekilde bir takım
eylemlerde bulunmaktadır. Milletimizi, ülkemizi ve devletimizi bunlardan korumaya, korunmaya, uyanık olmaya
davet ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, MHP, Ödemiş, Güncel
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