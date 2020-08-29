MHP Söke İlçe Başkanı Akalın, görevine yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, güven tazeledi.
Söke Öğretmenevinde düzenlenen kongreye AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, STK temsilcileri, oda başkanları, partililer ve davetliler katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde Ömer Akalın görevine yeniden seçilirken ilçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"Ahmet Tokmakoğlu, Gürhan Selçuk, Hilal Ayyıldız Ateş, İbrahim Fatih Oğuz, Aydın Demir, Erol Ateş, Mehmet Güngörmüş, Aliksan Al, Ali Emre Çetin, Fatih Aslan, Mehmet Taşyumru, Hasan Günal, Mesut Yalmaç, Ziya İskender, Turgay Kale, Ali Küçük, Mehmet Hanifi Aras, Mehmet Geniş."
Kongrede ayrıca 60 kişiden oluşan il kongresi delegeleri de belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:41 - Kaynak: AA
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