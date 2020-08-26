MHP Zara İlçe Başkanlığı'nda Yiğit, güven tazeledi - Son Dakika

MHP Zara İlçe Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu'nda Erdem Yiğit güven tazeledi.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in yaptığı kongrede konuşan MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, "Genel Başkanımızın ve genel merkezimizin almış olduğu karar ile ilçelerimizde tek liste ile genel kurula gidilmektedir. Kongremiz ilçemize, ilimize, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Gerçekleştirdiğimiz başarılı teşkilat çalışmaları neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilçemizde bir başarı kazandık. Bu başarıda emeği geçen Erdem Yiğit ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

İlçe Başkanı Erdem Yiğit de "Göreve gelir gelmez bir seçim süreci yaşadık, bu süreçte teşkilat olarak güzel bir çalışma yaparak istediğimiz sonucu aldık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek, oylamaya geçildi.

Tek listenin yer aldığı oylamada delegenin oyunu alan Erdem Yiğit, ikinci kez ilçe başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine de Sezai Yılmaz, Uğur Bozkurt, Medet Tek, Uğur Tekin, Muhlis Bedir, Fatma Taşçı, Ahmet Çelik, Kadir Ergüt, Mürsel Öztürk, Celil Çimen, Mehmet Erzurumluoğlu, Gökhan Yılmaz, Cengiz Coşkunalp, Veysel Cömert ile Nazmi Koca seçildi.

Kongreye AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat ile delegeler katıldı.